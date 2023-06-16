2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu’ndaki üçüncü maçında bu akşam Riga’da Letonya ile karşılaşacak A Milli Takım, hazırlıklarını Riga’daki LNK Spor Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

A Milli Futbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu’ndaki üçüncü maçında bu akşam deplasmanda Letonya ile karşı karşıya gelecek. Kırmızı-beyazlılar, bu müsabakanın hazırlıklarını öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla tamamladı. Riga’daki LNK Spor Tesisleri’nde basına kapalı olarak gerçekleştirilen çalışma, ter idmanı şeklinde geçti.

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TFF Milli Takımlar Sorumlusu Hamit Altıntop ile Genel Sekreter Kadir Kardaş da antrenmanı takip etti.