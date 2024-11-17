Kayseri'deki UEFA Uluslar Ligi'nde Galler ile karşılaştığı müsabakada sarı kartla cezalı duruma düşen A Milli Takım sporcusu Abdülkerim Bardakcı kamptan ayrıldı.İSTANBUL (İGFA) - A Millî Takımın dün akşamki Galler ile karşılaştığı UEFA Uluslar Ligi maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen defans oyuncusu Abdülkerim Bardakcı, kamptan ayrıldı.

Bardakcı, 19 Kasım Salı günü Karadağ ile oynanacak son grup müsabakasında cezalı duruma düştü.

Ümit Millî Takımın aday kadrosunda bulunan Cihan Çanak ise, bugün itibarıyla A Millî Takım aday kadrosuna geçiş yaptı.

BARDAKCI: ÇOK ÜZGÜNÜM

Öte yandan Abdülkerim Bardakcı ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, takım arkadaşlarının yanında olmayacağım için çok üzgün olduğunu ifade etti.

https://twitter.com/abdulkerimbard1/status/1858091353579663419

Bardakcı, paylaşımında, "Kazanmak istemenin vermiş olduğu anlık adrenalin ile oluşan pozisyon da gördüğüm sarı kartla bir sonra ki maçta cezalı duruma düşüp, takım arkadaşlarımın yanında olamayacağım için çok üzgünüm. Takım arkadaşlarımın, gereken sonucu alıp bizi hak ettiğimiz grup liderliğine taşıyacağına inancım sonsuz. Bu formayı taşımak benim için en büyük gurur" ifadelerini kullandı.