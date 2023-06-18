A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Voleybol Milletler Ligi’nin ikinci ayağı olan Hong Kong’da oynadığı dördüncü maçında Dominik Cumhuriyeti’ni 3-1 mağlup ederek altıncı galibiyetini aldı.

FIVB Voleybol Milletler Ligi’nin ikinci ayağı olan Hong Kong’daki son maçında A Milli Kadın Voleybol Takımı, Dominik Cumhuriyeti’ni setlerde 3-1 mağlup etti. Milliler, Uluslar Ligi’nin ikinci haftasını galibiyetle tamamlarken, turnuvadaki toplamda altıncı galibiyetine imza atmış oldu.

Filenin Sultanları, Milletler Ligi’nin üçüncü hafta müsabakalarına ev sahipliği yapacak olan Tayland’daki ilk maçını 28 Haziran Çarşamba günü saat 13.00’de Japonya’ya karşı oynayacak.

Salon: Hong Kong Coliseum

Dominik Cumhuriyeti: Pena Isabel, Gonzalez, Gonzalez Lopez, B.Martinez, J.Martinez, Marte, Castillo (L) (Martinez Caro, Rodriguez (L), Tapia)

Türkiye: Vargas, Hande, Eda, Elif, Ebrar, Zehra, Simge (L) (Ayça, Saliha, Cansu)

Setler: 23-25, 19-25, 25-23, 20-25

Süre: 1 saat 53 dakika