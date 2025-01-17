A Milli Kadın Hentbol Takımı’nın başantrenörlük görevine İspanyol Antrenör David Ginesta Montes getirildi.

Türkiye Hentbol Federasyonu’ndan yapılan yazılı açıklamada, A Milli Kadın Hentbol Takımı başantrenörlük görevine İspanyol antrenör David Ginesta Montes’in getirildiği duyuruldu. David Ginesta Montes, kariyerinde Romanya, İspanya ve Angola gibi ülkelerde üst düzey kulüp ve milli takımlarda çalıştı. Montes, son olarak CS Rapid Bükreş ile ’ile Romanya Ligi ve EHF Şampiyonlar Ligi’nde önemli başarılar kazandı.

David Ginesta Montes’in kazandığı başarılar ve kupalar şöyle:

2021-2022: Romanya Ligi ’LIGA FLORILOR’ şampiyonluğu

2021-2022: Romanya Kupası Final Four

2022-2023: EHF Şampiyonlar Ligi çeyrek final

2017-2018: İspanya Ligi ’LIGA ASOBAL’ üçüncülüğü

2018-2019: Kral Kupası (Copa del Rey) yarı finali

2018-2019: EHF Avrupa Ligi grup aşaması

2019-2020: Kral’ın Kupası çeyrek finali

İspanya Gençler şampiyonluğu (4 kez)

İspanya Gençler ikinciliği (2 kez)