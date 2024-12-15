A Milli Kadın Hentbol Takımı’nın Dünya Kupası elemelerindeki rakibi Avusturya oldu

2025 IHF Kadınlar Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri 2. Turu’nun kuraları Viyana’da çekildi. EHF Youtube Kanalından canlı yayınlanan kura çekiminde A Milli Kadın Hentbol Takımı’nın rakibi Avusturya oldu. Milliler ilk maçı 9-10 Nisan tarihlerinde deplasmanda, rövanş maçı ise 12-13 Nisan’da Türkiye’de oynayacak.

26 Kasım - 14 Aralık 2025 tarihleri arasında Almanya ve Hollanda’nın ortaklaşa düzenleyeceği 27. IHF Kadınlar Dünya Hentbol Şampiyonası’nda, 36 ülke mücadele edecek.

İki organizatör ülke ve son şampiyon Fransa, final turnuvasına doğrudan katılmaya hak kazanırken, Kadınlar EHF EURO 2024 yarı finallerinde mücadele eden Danimarka, Macaristan ve Norveç de şampiyonaya doğrudan katılacak.

Avrupa ülkelerinden katılacak 11 takım ise 2025 IHF Kadınlar Dünya Şampiyonası Elemeleri Avrupa Aşaması 2’de belirlenecek. A Milli Takım, 2024 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası’nda mücadele ettiği için Dünya Hentbol Şampiyonası Avrupa Elemeleri’ne 2. turdan dahil oldu.

2. Eleme turunda eşleşmeler şu şekilde oluştu:

İsviçre - Slovakya

İtalya - Romanya

Polonya - K. Makedonya

İsveç - Kosova

Slovenya - Sırbistan

Portekiz - Karadağ

Faroe Adaları - Litvanya

Çekya - Ukrayna

Hırvatistan - İspanya

İzlanda - İsrail

2. Eleme aşamasındaki ilk maçlar 9-10 Nisan 2025’te, rövanş maçı ise 12-13 Nisan’da oynanacak.