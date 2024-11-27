A Milli Hentbol Takımı’nın tarihinde ilk kez katılacağı ve 24 ülke takımının mücadele edeceği EHF Kadınlar 2024 Avrupa Hentbol Şampiyonası başlıyor.

Turnuvanın açılış maçını ev sahibi Macaristan ile Türkiye oynayacak. Macaristan’ın Debrecen kentindeki Fönix Arena’da yarın oynanacak karşılaşma TSİ 20.00’de başlayacak. Milliler, grubundaki 2. maçını 30 Kasım Cumartesi günü Kuzey Makedonya ile yapacak. Karşılaşma TSİ 22.30’da oynanacak. Ay-yıldızlılar, grubundaki 3. maçta ise 2 Aralık’ta İsveç’le TSİ 22.30’da karşı karşıya gelecek.

Şampiyonada dörder takımlı altı gruptan oluşan Ön Tur maçları, Debrecen (Macaristan), Basel (İsviçre) ve Innsbruck’ta (Avusturya) oynanacak ve her şehir iki gruba ev sahipliği yapacak. Grupları ilk iki sırada tamamlayan 12 takım, Ana Tur’a yükselecek.

Debrecen ve Viyana’da oynanacak Ana Tur’da 12 takım altışarlı iki gruba ayrılarak, tek devreli lig usulü mücadele edecek. Viyana’da 10 bin seyircili Wiener Stadthalle’de yapılacak final haftasında; grup birinci ve ikincileri yarı finalde eşleşirken, grup üçüncüleri beşincilik maçında karşılaşacak. Şampiyona 15 Aralık’ta oynanacak üçüncülük ve final maçı ile sona erecek.

A Milli Takım’ın maçları Fönix Arena’da

A Milli Takım’ın da yer aldığı A Grubu ve B Grubu’nun maçları Macaristan’ın ikinci büyük şehri olan Debrecen’de bulunan 6500 seyirci kapasiteli Fönix Arena’da oynanacak. Ön Tur A Grubu müsabakalarında A Milli Takım, 28 Kasım’da ev sahibi Macaristan ile oynayacağı açılış maçının ardından, 30 Kasım günü saat 22.30’da Kuzey Makedonya ile ve gruptaki son maçında ise 2 Aralık günü saat 22.30’da İsveç ile karşılaşacak.

Milli Takım’ın eleme grubu karnesi

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2024 EHF Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup’taki ilk maçında deplasmanda Karadağ’a 39-23 yenildi. İkinci maçında konuk ettiği Sırbistan ile 29-29 berabere kalan milliler, üçüncü maçında deplasmanda Bulgaristan’ı 30-24 yendi. Dördüncü maçında konuk ettiği Bulgaristan karşısında 38-13 kazanan ay-yıldızlı takım, beşinci maçında Karadağ’a 30-28 mağlup olurken, altıncı ve son maçında konuk olduğu Sırbistan’a 30-22 yenildi. Türkiye, 6. Grupta elde ettiği sonuçlarla en iyi üçüncüler arasına girerek 2024 Avrupa Şampiyonası’na gitmeye hak kazandı.

En fazla Norveç şampiyon oldu

Avrupa Kadınlar Hentbol Şampiyonası, EHF tarafından 1994’ten bu yana iki yılda bir düzenleniyor. Bugüne kadar 15 kez düzenlenen şampiyonada Norveç, 9 şampiyonlukla en başarılı ülke konumunda. Norveç ayrıca, 2004, 2006, 2008 ve 2010’da üst üste 4 kez şampiyonluğa uzanmayı başardı. Organizasyonda Danimarka, 3 şampiyonluk kazanırken, Fransa, Macaristan ve Karadağ’ın ise 1’er şampiyonluğu bulunuyor.

Buceschi: "Ana grup etabına kalma şansını yakalamak istiyoruz"

A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Costica Buceschi, Avrupa Şampiyonası’nda ilk hedeflerinin gruplarda ilk ikiye kalarak 12 takım arasına adlarını yazdırmak olduğunu söyledi. Rakip takımlardan Kuzey Makedonya karşısında başarılı olacaklarına inandığını kaydeden Buceschi, "Diğer güçlü takımlardan da puan almayı amaçlıyoruz. İlk tur grup maçlarında kendimizi ilk ikiye atıp, 12 takımın yer alacağı ana grup etabına kalma şansını yakalamak istiyoruz. Bunun için de bütün takımlarla aynı derecede mücadele etmemiz, savaşmamız gerekecek" diye konuştu.

Şampiyonadaki rakiplerinden İsveç ile Macaristan’ın gücüne dikkati çeken Buceschi, "İsveç ve Macaristan bizden çok deneyimli takımlar. Çok iyi sporcuları var ancak bu dönemde yurt dışında birçok sporcumuz oynuyor. Bunun verdiği tecrübeyle güçlü takımlar karışında da iyi sonuçlar alacağımızı düşünüyoruz. Kazanacağımız tecrübeyle, 2026’da Antalya’da yapılacak Avrupa Şampiyonası’nda da başarılı olmayı ve Dünya Şampiyonasına katılmayı hedefliyoruz" değerlendirmesinde bulundu.