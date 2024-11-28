Tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası’nda mücadele eden A Milli Kadın Hentbol Takımı, Macaristan’ın Debrecen kentinde Macaristan ile karşılaştığı müsabakayı 30-24’lük skorla kaybetti.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, tarihinin ilk Avrupa Şampiyonası’na mücadelesine Macaristan karşısında çıktı. Macaristan’ın Debrecen kentindeki Fönix Arena’da oynanacak müsabaka öncesinde açılış gösterisi seyircilerle buluştu. Ardından şampiyonanın açılış karşılaşması olan Macaristan - Türkiye oynadı. Maçın ilk yarısı 13-8 Macaristan üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci yarıda da skor üstünlüğünü koruyan Macaristan, sahadan 30-24’lük galibiyetle ayrıldı.

Tarihe geçen gol Yasemin Şahin’den

A Milli Kadın Hentbol Takımı’nın ilk golünü Yasemin Şahin kaydetti. Set oyununda sol kanatta topla buluşan Yasemin Şahin, iki oyuncunun arasına girerek şutunu çekti ve Türk hentbol tarihine geçen golü kaydetti.

Betül Yılmaz’ın fair-play mesajı paylaşıldı

Karşılaşma öncesinde A Milli Kadın Hentbol Takımı Kaptanı Betül Yılmaz’ın fair-play mesajı video görüntü olarak salondakilerle paylaşıldı. Yılmaz, sporun fair-play ruhunu ve birleştiriciliğini vurguladığı konuşmasında centilmence bir müsabaka olması temennisinde bulundu.

2 bin 927 seyirci izledi

Öte yandan Macaristan’ın Debrecen kentindeki 6 bin 500 kapasiteli Fönix Arena’da oynanan karşılaşmayı 2 bin 927 biletli seyirci takip etti.