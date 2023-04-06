A Milli Kadın Hentbol Takımı, Sırbistan ile yapacağı 2023 IHF Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri play-off çalışmaları tamamlayarak kampa girdi.

Giresun Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu’nda 7 Nisan Cuma günü yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamlayan A Milli Kadın Hentbol Takımı’nın Başantrenör Costica Buceschi, “Güçlü rakibimiz karşısında zor bir maç olacağını biliyoruz ama biz de yapabilecek güçteyiz” dedi.

Giresun Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu’nda yarın akşam Sırbistan ile yapacağı maç öncesinde A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü Costica Buceschi, Takım kaptanı Yasemin Şahin ve oyuncular Ceyda Demir ile Ayşenur Kara’nın katılımıyla basın toplantısı düzenlendi.

"Zor ama başaracağız"

Basın toplantısında konuşan Başantrenör Costica Buceschi, “Yarınki maçımız çok önemli. Neden çok önemli? Bu iki maçtan sonra Dünya Şampiyonası olacak. Sırbistan çok güçlü ve deneyimli oyuncuları var. Ama biz de yapabiliriz. Çok fazla sakat oyuncularımız var. Sakatlıklardan dolayı 18 oyuncumuz oynayacak durumda. Ancak her şeye rağmen bir sonraki maç için inanarak savaşmalıyız, şansımızın da yardımıyla kazanacağımızı düşünüyorum. Şans bakımından zor olabilir ama spor bir matematik oyunu değildir. İki takımın da yarı yarıya şansı var. Takımıma inanıyorum ve sonuna kadar savaşacağız. Savaştığımız sürece de yapabileceğimize inanıyorum” dedi.

"Dünya Şampiyonası’na katılan ilk takım olmak istiyoruz"

Takım kaptanı Yasemin Şahin ise, “Sırbistan daha önce oynadığımız, bildiğimiz ve güçlü bir takım ama biz de burada iyi hazırlandık. Analizlerimizin hepsini tamamladık. Onlar bizi biliyor, bizler onları biliyoruz. Evimizde çok daha iyi bir maç çıkarıp, maçı kazanacağımıza inanıyorum. İnanıyorum ki, önce burada kendi evimizde sonra da Sırbistan’da kazanarak Dünya Şampiyonası’na katılacağız. Dünya Şampiyonası’na katılan ilk kadro olmak istiyoruz” dedi.

A Milli Kadın Hentbol Takımının başarılı oyuncuları Ceylan Aydemir ve Ayşenur Kara da, Giresun’da güzel bir kamp süreci geçirdiklerini ifade ederek, seyirci desteğini alıp sahada daha başarılı olacaklarını söyledi.