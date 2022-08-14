A Milli Kadın Hentbol Takımı, 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda şampiyon oldu.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 5. İslami Dayanışma Oyunları’nda şampiyon oldu.

Paletli Yüzme Şampiyonası’nda dereceye giren yarışmacılara ödülleri verildi Paletli Yüzme Şampiyonası’nda dereceye giren yarışmacılara ödülleri verildi

Selçuklu Uluslararası Spor Salonu’nda yapılan kadınlar hentbol final maçında Türkiye ile Azerbaycan karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk yarısını 14-10 önde tamamlayan ay-yıldızlılar, ikinci yarıda da üstünlüğünü sürdürdü ve rakibini 30-24 yenerek altın madalya kazandı. Bu sonuçla Türkiye, kadınlar hentbolda ilk kez uluslararası bir organizasyonda şampiyon oldu.

Öte yandan 3.’lük maçında Özbekistan’ı 40-27 yenen Kamerun Kadın Hentbol Takımı bronz madalya kazandı.