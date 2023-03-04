2023 IHF Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri play-off turu karşılaşmaları için çalışmalarını Ankara’da sürdüren A Milli Kadın Hentbol Takımı, Kuzey Makedonya A Milli Takımı ile oynadığı ikinci hazırlık maçını da 31-30’luk skor ile kazandı.

2023 IHF Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri play-off turu karşılaşmaları için çalışmalarını Ankara’da sürdüren A Milli Kadın Hentbol Takımı, Kuzey Makedonya A Milli Takımı ile oynadığı ikinci hazırlık maçını da 31-30’luk skor ile kazandı.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2023 IHF Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri play-off turu karşılaşmaları için Kuzey Makedonya A Milli Takımı ile bir hazırlık maçı oynadı. Milliler, oynadığı ikinci hazırlık maçını da 31-30’luk skor ile kazandı. Ankara THF Spor Kompleksi’nde oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 19-17 konuk ekip K. Makedonya önde kapattı. Milliler, 2 Mart’ta oynanan ilk maçı da 25-24 kazanmıştı. A Milli Kadın Hentbol Takımı, Giresun Hüseyin Avni Alparslan Spor Salonu’nda 7 Nisan Cuma günü saat 18.00’de 2023 IHF Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri play-off turu ilk maçında Sırbistan’ı ağırlayacak. Bu karşılaşmanın rövanşı da 12 Nisan Çarşamba günü saat 20.00’de Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da Sportski Centar Vozdovac’ta oynanacak. Play-off turunda rakibini elemesi durumunda A Milli Takımı, tarihinde ilk kez Dünya Şampiyonası’na katılma hakkı kazanacak. 26. IHF Dünya Kadınlar Hentbol Şampiyonası, 2023’te Danimarka, Norveç ve İsveç’in ortak ev sahipliğinde düzenlenecek.