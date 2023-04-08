A Milli Kadın Futbol Takımı, Bakü’de oynanan özel maçta Azerbaycan’ı 1-0 mağlup etti. Mücadelenin tek golünü 5. dakikada Busem Şeker attı. İki ülke 11 Nisan’da bir kez daha karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar, 12 Nisan’da Türkiye’ye dönecek.
Stat: Dalgha Arena
Hakemler: Teona Sturua xx, Khatuna Maisuradze xx, Ketevan Qaiparaşvili xx
Azerbaycan: Aytaj Sharifova xx, Diana Mammadova xx, Zhala Mahsimova xx (Nargiz Hajiyeva dk. 65 x), Nigar Mirzalyeva xx, Esra Manya xx, Mana Mollayeva x (Vusala Hajiyeva dk. 65 x), Sevinc Jafarzade xx, Kristina Bakarandze xx, Nazlıcan Parlak x (Kamilla Mammadova dk. 86 ?), Peritan Bozdağ x (Firangiz Teymürova dk. 86 ?), Yeliz Acar xx (Sona Rahimova dk. 90 ?)
Türkiye: Selda Akgöz x (Gamzenur Yaman dk. 25 xx), Didem Karagenç xx (İlayda Civelek dk. 46 x), Kezban Tağ xx, Gülbin Hız xx, Ece Tekmen xx, Emine Ecem Esen xx (Eda Karataş dk. 80 x), Busem Şeker xxx (Büşra Kuru dk. 80 ?), Elif Keskin xx (Arzu Karabulut dk. 46 x), Ebru Topçu xx, Birgül Sadıkoğlu xx, Kader Hançar x (Yağmur Uraz dk. 16 xx)
Gol: Busem Şeker (dk. 5) (Türkiye)
Sarı kartlar: Mana Mollayeva (Azerbaycan), Nazlıcan Parlak, İlayda Civelek, Arzu Karabulut (Türkiye)