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TGF Türkiye Golf Turu’nun A ve B Kategorisi müsabakaları devam ediyor

TGF Türkiye Golf Turu’nun A ve B Kategorisi müsabakaları devam ediyor

A Milli Kadın Futbol Takımı, Bakü’de oynanan özel maçta Azerbaycan’ı 1-0 mağlup etti. Mücadelenin tek golünü 5. dakikada Busem Şeker attı. İki ülke 11 Nisan’da bir kez daha karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar, 12 Nisan’da Türkiye’ye dönecek.

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