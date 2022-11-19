A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu’nda karşılaşacağı Arnavutluk ve Slovenya maçları için 16 kişilik kadrosu belli oldu.
A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu’nda karşılaşacağı Arnavutluk ve Slovenya maçları için 16 kişilik kadrosu belli oldu.
FIBA 2023 Avrupa Şampiyonası Elemeleri D Grubu’nda yer alan A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın Arnavutluk ve Slovenya ile oynayacağı karşılaşmaların 16 kişilik kadrosu açıklandı. Milliler, 20 Kasım Pazar günü Mersin’de toplanacak. Ay-yıldızlılar, elemelerin üçüncü maçında 24 Kasım Perşembe günü saat 19.00’da Arnavutluk ve 27 Kasım Pazar günü saat 18.00’de Slovenya ile karşı karşıya gelecek. Her iki müsabakada Mersin Servet Tazegül Spor Salonu’nda oynayacak.
A Milli Kadın Basketbol Takımı’nın teknik, idari ve sporcu kadrosu şu şekilde:
İdari ve Teknik Kadro
Yasemin Horasan - Takım Menajeri - TBF
Orhan Demirel - Takım İdarecisi - TBF
Ekrem Memnun - Başantrenör - TBF
Osman Olcay Orak - Yardımcı Antrenör
Nevriye Yılmaz - Yardımcı Antrenör - İstanbul Üniversitesi
Can Alyüz - Yardımcı Antrenör - Galatasaray
Turgay Aslanyürek - Atletik Performans Antrenörü
Berhan Bayram - Doktor
Neşe Ceylan Zengin - Diyetisyen
Seren Akıncı Özdurulmuş - Spor Psikoloğu
Merve Yıldız Bayraktar - Fizyoterapist
Betül Akyünci - Fizyoterapist - Beşiktaş
İbrahim Koç - Masör - Fenerbahçe
Barış Yılmaz - Malzeme Sorumlusu - TBF
Sporcu kadrosu
Melis Gülcan - Botaş
Sevgi Uzun - Botaş
Gökşen Fitik - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi
Kuanitra Holingsvorth - ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi
Bahar Çağlar Ökten - Emlak Konut
Olcay Çakır Turgut - Fenerbahçe
Merve Aydin - Fenerbahçe
Şerife Alperi Onar - Fenerbahçe
Elif İstanbulluoğlu - Fenerbahçe
Pelin Derya Bilgiç - Galatasaray
Meltem Yıldızhan - Galatasaray
Teaira Zyaire Mccovan - Galatasaray
İlayda Güner - Nesibe Aydın
Feride Şevval Akalan - Nesibe Aydın
Tuğçe Canıtez - Hatay BŞB
Tilbe Şenyürek - AZS AJP Gorzow Wielkopolski
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