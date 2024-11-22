A Milli Futbol Takımı, Uluslar Ligi A/B Ligi play-off turunda Macaristan ile eşleşti.
UEFA Uluslar Ligi’nde play-off, çeyrek ve yarı final kura çekimi, UEFA’nın İsviçre’nin Nyon kentindeki merkezinde gerçekleştirildi. Türkiye’nin, A/B Ligi play-off turunda yer aldığı kura çekiminde ayrıca B/C, C/D Ligi Play-Off’ları ile A Ligi çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri de belirlendi.
Kura çekiminde Türkiye Futbol Federasyonu’nu Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, A ve U21 Milli Takım İdari Müdürü Mert Tuncay ve Milli Takımlar İletişim Müdürü Türker Tozar yer aldı.
Kura çekiminde seri başı olmayan A Milli Futbol Takımı, Macaristan ile eşleşti.
A Ligi çeyrek final maçları ile A/B ve B/C play-off turu karşılaşmaları 20 ve 23 Mart 2025 tarihlerinde, C/D play-off müsabakaları ise 26 ve 31 Mart 2026’da oynanacak. A Ligi’nde yarı final maçları 4-5 Haziran 2025, üçüncülük ve final müsabakaları ise 8 Haziran 2025’te yapılacak.
Uluslar Ligi çeyrek ve yarı final eşleşmeleri şu şekilde:
Çeyrek final
Hollanda - İspanya
Hırvatistan - Fransa
Danimarka - Portekiz
İtalya - Almanya
Yarı final
İtalya - Almanya / Danimarka - Portekiz
Hollanda - İspanya / Hırvatistan - Fransa
Uluslar Ligi play-off eşleşmeleri şöyle:
A/B Ligi
Türkiye - Macaristan
Ukrayna - Belçika
Avusturya - Sırbistan
Yunanistan - İskoçya
B/C Ligi
Kosova - İzlanda
Bulgaristan - İrlanda Cumhuriyeti
Ermenistan - Gürcistan
Slovakya -Slovenya
C/D Ligi
Cebelitarık - Letonya
Malta - Lüksemburg