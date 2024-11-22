A Milli Futbol Takımı, Uluslar Ligi A/B Ligi play-off turunda Macaristan ile eşleşti.

UEFA Uluslar Ligi’nde play-off, çeyrek ve yarı final kura çekimi, UEFA’nın İsviçre’nin Nyon kentindeki merkezinde gerçekleştirildi. Türkiye’nin, A/B Ligi play-off turunda yer aldığı kura çekiminde ayrıca B/C, C/D Ligi Play-Off’ları ile A Ligi çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri de belirlendi.

Kura çekiminde Türkiye Futbol Federasyonu’nu Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, A ve U21 Milli Takım İdari Müdürü Mert Tuncay ve Milli Takımlar İletişim Müdürü Türker Tozar yer aldı.

Kura çekiminde seri başı olmayan A Milli Futbol Takımı, Macaristan ile eşleşti.

A Ligi çeyrek final maçları ile A/B ve B/C play-off turu karşılaşmaları 20 ve 23 Mart 2025 tarihlerinde, C/D play-off müsabakaları ise 26 ve 31 Mart 2026’da oynanacak. A Ligi’nde yarı final maçları 4-5 Haziran 2025, üçüncülük ve final müsabakaları ise 8 Haziran 2025’te yapılacak.

Uluslar Ligi çeyrek ve yarı final eşleşmeleri şu şekilde:

Çeyrek final

Hollanda - İspanya

Hırvatistan - Fransa

Danimarka - Portekiz

İtalya - Almanya

Yarı final

İtalya - Almanya / Danimarka - Portekiz

Hollanda - İspanya / Hırvatistan - Fransa

Uluslar Ligi play-off eşleşmeleri şöyle:

A/B Ligi

Türkiye - Macaristan

Ukrayna - Belçika

Avusturya - Sırbistan

Yunanistan - İskoçya

B/C Ligi

Kosova - İzlanda

Bulgaristan - İrlanda Cumhuriyeti

Ermenistan - Gürcistan

Slovakya -Slovenya

C/D Ligi

Cebelitarık - Letonya

Malta - Lüksemburg