2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri (Euro 2024) D Grubu 4. maçında A Milli Futbol Takımı, yarın Samsun’da Galler ile karşılaşacak.

Euro 2024 Elemeleri D Grubu 4. maçında A Milli Futbol Takımı, yarın TSİ 21.45’te Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu’nda Galler ile karşılaşacak. Milliler, grupta 2 galibiyet, 1 mağlubiyet sonucunda aldığı 6 puan ve maç fazlasıyla ilk sırada bulunuyor. Galler ise 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyetle topladığı 4 puanla 3. sırada yer alıyor.

8. randevu

Milliler bugüne kadar Galler ile 7 kez rakip oldu. Söz konusu maçlarda ay-yıldızlılar 2 galibiyet elde ederken, 4 kez de yenildi. 1 müsabaka ise berabere sona erdi. Kırmızı-beyazlı takım, Galler ağlarını 7 kez sarsarken, kalesinde de 12 gol gördü. İki ülke son olarak 16 Haziran 2021 tarihindeki Avrupa Şampiyonası gruplarında karşılaştı ve ay-yıldızlılar sahadan 2-0 mağlup oldu

Millilerin 616. maçı

A Milli Futbol Takımı, Letonya mücadelesiyle tarihindeki 616. müsabakasını oynayacak. Ay-yıldızlılar, geride kalan 336’sı resmi, 279’u özel olmak üzere toplamda 615 mücadelede 1’i hükmen olmak üzere 238 galibiyet kazandı. Ay-yıldızlılar 232 mağlubiyet, 145 de beraberlik aldı. Türkiye, oynadığı karşılaşmalarda 837 gol kaydederken, kalesinde ise 880 gole engel olamadı.

Stefan Kuntz ile 18. karşılaşma

Türkiye, Teknik Direktör Stefan Kuntz yönetiminde 17 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda milli takım 11 galibiyet elde ederken, 4 kez de mağlup oldu. 2 müsabaka da berabere sona erdi. Milliler, geride kalan 16 müsabakada rakip fileleri 41 kez havalandırıp, kalesinde 21 gol gördü.

A Milli Takım, 27 yıl sonra Samsun’da

A Milli Futbol Takımı, daha önce Samsun’da 1 karşılaşma oynadı. Milliler, 1 Mayıs 1996 tarihindeki özel maçta Ukrayna’yı 3-2 mağlup etmişti. Ay-yıldızlılar, Galler müsabakasıyla ilk kez ay-yıldızlıların resmi bir karşılaşmasına ev sahipliği yapacak ve 27 sene sonra yeniden ağırlayacak.

Fabio Maresca düdük çalacak

Türkiye ile Galler arasında oynanacak müsabakayı İtalya Futbol Federasyonu’ndan Fabio Maresca yönetecek. Maresca’nın yardımcılıklarını Daniele Bindoni ve Alberto Tegoni yapacak. Karşılaşmanın dördüncü hakemi Luca Massimi olacak. Müsabakada Massimiliano Irrati VAR, Gianluca Aureliano ise AVAR olarak görev yapacak.

A Milli Futbol Takımı’nın aday kadrosunda yer alan futbolcular ise şöyle:

Kaleci: Mert Günok (Beşiktaş), Muhammed Şengezer (Medipol Başakşehir), Uğurcan Çakır (Trabzonspor)

Defans: Zeki Çelik (Roma), Abdülkerim Bardakcı (Galatasaray), Cenk Özkacar (Valencia), Merih Demiral (Atalanta), Ozan Kabak (Hoffenheim), Samet Akaydin (Fenerbahçe), Eren Elmalı (Trabzonspor), Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)

Orta saha: Hakan Çalhanoğlu (Inter), İsmail Yüksek (Fenerbahçe), Orkun Kökçü (Benfica), Salih Özcan (Borussia Dortmund), Salih Uçan (Beşiktaş), Cengiz Ünder (Marsilya), Kenan Karaman (Schalke 04), Arda Güler (Fenerbahçe), Barış Alper Yılmaz (Galatasaray), İrfan Can Kahveci (Fenerbahçe), Kerem Aktürkoğlu (Galatasaray)

Forvet: Umut Bozok (Trabzonspor), Umut Nayir (Eyüpspor)