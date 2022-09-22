A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi C Ligi 1. Grup 5. maçında Başakşehir Fatih Terim Stadyumu’nda karşılaştığı Lüksemburg ile 3-3 berabere kaldı. Milliler, bu sonuçla puanını 13 yaptı ve son maçlar öncesinde B Ligi’ne yükselmeyi garantiledi.

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