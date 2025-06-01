A Milli Erkek Voleybol Takımı, VNL hazırlıkları kapsamında İstanbul’da oynadığı ilk hazırlık maçında Slovenya’yı 3-1 mağlup etti. Milliler, karşılaşmadan 29-27, 25-16 ve 25-19’luk setlerle galip ayrıldı. İki takımın anlaşması gereği oynanan ekstra seti ise konuk Slovenya 25-23 ile kazandı.

Ay-yıldızlı ekip, Slovenya ile yarın saat 17.00’de bir kez daha karşılaşacak. Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanacak mücadele TRT Spor’dan canlı yayınlanacak.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Selçuk Görmen, Yasin Çalışkan

Türkiye: Efe Mandıracı, Vahit Emre, Kaan, Mirza, Bedirhan, Murat, Berkay (L) (Berk, Ahmet, Ertuğrul Gazi, Mert, Yiğit, Gökçen, Beytullah (L), Hilmi)

Slovenya: Krzic, Planinsic, Urnaut, Stalekar, Stern, Mozic, Okroglic (L) (Marovt, Bracko, Vincic, Z.Stern, Mujanovic, Fink)

Setler: 29-27, 25-16, 25-19, 23-25

Süre: 1 saat 50 dakika