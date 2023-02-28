A Milli Erkek Hentbol Takımı, EHF Erkekler EURO 2024 Elemelerinde deplasmanda Lüksemburg ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına Konya’da başladı.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, EHF Erkekler EURO 2024 Elemelerinde deplasmanda Lüksemburg ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına Konya’da başladı.

EHF Erkekler EURO 2024 Elemeleri 1. Grup’taki 3. maçında 8 Mart’ta deplasmanda Lüksemburg ile karşılaşacak olan A Milli Erkek Hentbol Takımı’nın kamp hazırlık çalışmaları Konya’da başladı. Başanternör Okan Halay yönetiminde dün Konya’da kampa giren 23 kişilik A Milli Takımı, Konya Selçuk Üniversitesi 19 Mayıs Spor Salonu’nda çalışmalarını sürdürüyor.

Okan Halay: "Cemalimizin yattığı yerde huzurlu olması için bu maçlardan galibiyetler almak istiyoruz"

A Milli Erkek Hentbol Takımı Başantrenörü Okan Halay antrenmanda yaptığı değerlendirmede, "Yüreğimizdeki yaraları sarmak kolay değil. Ülke olarak çok zorlu günlerden geçiyoruz. Yaşanılan felaket sözlerle anlatılamayacak kadar büyük. Hentbol ailesi olarak Cemalimiz’i kaybetmek bizim için çok büyük bir kayıp. Vefat edenlere rahmet, sağ kurtulanlara acil şifalar, yakınlarına da sabırlar diliyorum. Dualarımız, o bölgede mücadele eden herkes için. Büyük Türk milletinin bu günlerin de üstesinden geleceğine inanıyorum ve hentbol ailesi olarak da elimizden gelen gayreti gösteriyoruz. Toplum psikolojisinin düzelebilmesi için de hayatın akışının bir an önce başlaması gerekmekte olduğunu hepimiz biliyoruz. Milli takım olarak hedeflerimiz istikametinde tekrar çalışmaya başladık. Öncelikle psikolojik olarak kendimize gelmeye çalışacağız. Zamana ihtiyacımız var. Bu düşünceler istikametinde en erken zamanda Lüksemburg maçlarına hazır olmaya çalışacağız. Bu maçların önemini biliyoruz ve bir nebze olsun acılarımızı dindirmek, bir nebze olsun Cemalimiz’in yattığı yerde huzurlu olması için bu maçlardan galibiyetler almak istiyoruz" şeklinde konuştu.

Lüksemburg ile 2 maç

Milli Takımın gruptaki 3. maçı, Lüksemburg’da Ulusal D’coque Spor Merkezi’nde TSİ 21.00’da başlayacak. Milli Takım bu maçın ardından gruptaki 4. maçında yine Lüksemburg’u 12 Mart’ta Konya’da ağırlayacak. Konya Selçuklu Uluslararası Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 17.00’da başlayacak. 26 Nisan’da Portekiz ile ülkemizde karşılaşacak Milli Takım, gruptaki son maçını ise 30 Nisan tarihinde Kuzey Makedonya ile deplasmanda oynayacak.

A Milli Erkek Hentbol Takımı aday kadrosunda ise şu oyuncular yer alıyor:

"Mehmet Emre, Hüseyin Bereket, Taner Günay, Samet Kanberoğlu, Enis Harun Hacıoğlu, Baran Nalbantoğlu, Yakup Yaşar Simsar, Genco İlanç, Ali Emre Babacan, Danyel Kaya, Gökay Bilim, Eray Karakoç, Atakan Şirin, Halil İbrahim Öztürk, Can Çelebi, Ömür Pehlivan, Eyüp Arda Yıldız, Şevket Yağmuroğlu, Çetin Çelik, İlkan Keleşoğlu, Alper Aydın, Çağlayan Öztürk ve Tolga Durmaz"