EHF Erkekler EURO 2024 Elemeleri 1. Grup’ta 8 Mart tarihinde deplasmanda Lüksemburg ile karşılaşacak olan A Milli Erkek Hentbol Takımı’nın hazırlık kampı Konya’da devam ediyor.

EHF Erkekler EURO 2024 Elemeleri 1. Grup’ta 8 Mart tarihinde deplasmanda Lüksemburg ile karşılaşacak olan A Milli Erkek Hentbol Takımı’nın hazırlık kampı Konya’da devam ediyor.

Başanternör Okan Halay yönetiminde Konya Selçuk Üniversitesi 19 Mayıs Spor Salonu’nda çalışmalarını sürdüren A Milli Takımı, 7 Mart’ta Lüksemburg’a gidecek. Milli Takımın gruptaki üçüncü maçı, Lüksemburg’da Ulusal D’coque Spor Merkezi’nde TSİ 21.00’de başlayacak. Milliler bu maçın ardından gruptaki dördüncü maçında yine Lüksemburg’u 12 Mart’ta Konya’da mücadele edecek. Konya Selçuklu Uluslararası Spor Salonu’nda oynanacak karşılaşma saat 17.00’de başlayacak.

Milliler 26 Nisan’da Portekiz ile Türkiye’de, 30 Nisan’da da Kuzey Makedonya ile de deplasmanda oynayacak.