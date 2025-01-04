A Milli Erkek Hentbol Takımı, Uluslararası Karpat Turnuvası ikinci maçında Gürcistan’a 32-27 mağlup oldu.

Romanya’da 3-5 Ocak 2025 tarihleri arasında düzenlenen Uluslararası Karpat Turnuvası’nda katılan A Milli Erkek Hentbol Takımı, turnuvadaki ikinci maçında Gürcistan ile karşı karşıya geldi. Romanya’nın Pitesti şehrindeki Mioveni Spor Salonu’nda oynanan mücadelenin ilk yarısı 19-11 Gürcistan üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda etkili olan milliler olurken, mücadele 32-27 Gürcistan üstünlüğüyle sonuçlandı. Milli takımda Görkem Biçer attığı 8 golle ay-yıldızlı ekibin en skorer oyuncusu oldu.

Milliler, Uluslararası Karpat Turnuvası’nda 3. ve son maçında Sırbistan ile karşılaşacak.