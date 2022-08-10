Ay-yıldızlılar grupta oynadığı ilk maçta İran’a 26-20 mağlup olmuştu. Grupta 12 Ağustos Cuma günü İran ile Azerbaycan arasında oynanacak son karşılaşma ile yarı finale yükselecek takımlar belli olacak.

Konya Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu’nda oynanan ve TRT Spor ile trtspor.com.tr’den canlı olarak yayınlanan maçın ilk yarısını da Milli Takım 11-9 önde kapadı.

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 5. İslami Dayanışma Oyunları B Grubu ikinci maçında Azerbaycan’ı 29-19 skorla mağlup etti.

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