Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off final serisinde P.Karşıyaka’yı 3-0’la geçen A. Efes, İzmir’de kupasını aldı.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu’nda oynanan serinin üçüncü karşılaşmanın ardından tribünler karışırken, yeşil-kırmızılı taraftarlar uzun süre tribünü terk etmedi ve, "O kupa burada kaldırılamaz" diye tezahüratlar yaptı. Daha sonra play-off finalisti olan Pınar Karşıyaka’nın madalyaları verilirken ikincilik ödülünü Basketbol Federasyonu Başkan Vekili Ömer Onan’ın elinden aldı. Salonda kalan taraftarların büyük bir çoğunluğu emniyet ekiplerinin müdahalesiyle dışarı çıkarıldı. Yaklaşık 1 saat sonra sahaya dönen A. Efesli basketbolcular, şampiyonluğa özel olan ve ön tarafında "16. kez şampiyon A. Efes", arkasında kadroda bulunan oyuncuların isimlerinin yazılı olduğu tişörtle çıktı. Final serisinin en iyi smaç ödülünü A. Efes’ten eski Karşıyakalı Amath M’Baye alırken, en değerli oyuncu ödülü ise Vasilije Micic’in oldu.

Kupa seremonisinde A. Efesli basketbolcular ilk önce madalyalarını aldılar ve ardından şampiyonluk kupası Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu tarafından verildi.