0 kaybettikleri Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamada; “Yola devam edip etmeyeceğimle ilgili kararımı açıklayacağım” dedi.

0 kaybettikleri Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamada; “Yola devam edip etmeyeceğimle ilgili kararımı açıklayacağım” dedi.

Ligin geriye kalan bölümünde arzu etmedikleri bir tablonun ortaya çıktığına işaret eden Başkan Uz, “Spor Toto 1. Lig 2022-2023 sezonunun geride kalan 11 haftalık bölümünü hiç tahmin etmediğimiz bir şekilde geride bıraktık. Tüm olumsuzluklara rağmen büyük fedakarlıklarla bugüne kadar yolumuzda ilerlemeye çalıştık. 11 haftalık periyotta sadece 2 puanda ve son sırada kalmamızın yanı sıra yapılan ağır eleştiriler beni bir karar almaya yöneltmiştir. 31 Ekim Pazartesi günü düzenleyeceğim basın toplantısı ile hem kulübümüzün son durumunu hem de yola devam edip etmeyeceğimle ilgili kararımı açıklayacağım. Kamuoyunun bilgisine sunarım.” Dedi.