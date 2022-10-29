0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında taraflar karşılamayı değerlendirdi

0 mağlup oldu. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında taraflar karşılamayı değerlendirdi

A. Denizlispor Teknik Sorumlusu Mustafa Ali Gözlükaya, 5-0 kaybettikleri Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamada kötü bir sonuç aldıklarını ve sıkıntılı bir dönemden geçtiklerini söyledi. Gözlükaya, “Kötü bir maç geçti. Sıkıntılı bir dönem geçiriyoruz. Buraya gelirken hedefimiz farklıydı. ‘Kazanabilir miyiz’ diye düşünerek geldik ama kötü bir sonuçla buradan ayrılmış olduk. 2-0’dan sonra biraz toparlamıştık ama ikinci devrede özellikle kırmızı karttan ve hemen arkasından gelen gol bizi iyice demoralize etti. Üzgünüz. Artık önümüzdeki maçlara bakacağız“ dedi.

“Büyük Göztepe taraftarının ve camiamızın ihtiyacı olan bir galibiyetti”

Göztepe Teknik Sorumlusu Şakir Özkayımoğlu, 5-0 kazandıkları Denizlispor karşılaşmasının ardından yaptığı açıklamada ihtiyacı olan bir galibiyeti aldıklarını belirterek, “Cumhuriyetimizin kuruluşunun 99. yıldönümünde ulu önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ün askerleri olarak çok güzel bir müsabaka oynadık. Bütün evlatlarımız yüreği ortaya koydu ve net bir galibiyet aldık. Büyük Göztepe taraftarının ve camiamızın ihtiyacı olan bir galibiyetti. İki haftadır çok net galibiyetler alıyoruz ve çok iyi mücadele ediyoruz. Bunun için bütün ekip olarak çok iyi çalışıyoruz. Play-Off’u yakalayabilmek için zorlu bir fikstüre giriyoruz. Önce Samsunspor deplasmanı, Türkiye Kupası maçı, daha sonra iç sahada Keçiörengücü maçı ve Eyüpspor deplasmanı var. Çok zorlu müsabakalar oynayacağız. En iyi şartlarda hazırlanıp Göztepe’nin formasını, armasını en iyi temsil edecek şekilde var gücümüzle mücadele edeceğiz. Bu özel günde Büyük Göztepe taraftarının yapmış olduğu hazırlık hepimizi gururlandırdı” diye konuştu.