A. Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, Tuzlaspor galibiyetinin bir dönüm noktası olacağına inandıklarını belirterek, “Bu galibiyetle moral bulduk. Şirketleşme çalışmalarına hız verdiğimiz bir dönemde sportif başarıların gelmesi çok önemli” dedi.

A. Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, Tuzlaspor galibiyetinin bir dönüm noktası olacağına inandıklarını belirterek, “Bu galibiyetle moral bulduk. Şirketleşme çalışmalarına hız verdiğimiz bir dönemde sportif başarıların gelmesi çok önemli” dedi.

Spor Toto 1. Lig’in 12. haftasında konuk ettiği Tuzlaspor’u 4-3 mağlup ederek ilk galibiyetine imza atan Altaş Denizlispor’da moraller yükseldi. İyi bir hazırlık dönemi geçirmelerine rağmen lige iyi başlayamadıklarını belirten Denizlispor Başkanı Mehmet Uz, “İlk 10 haftalık periyotta istediğimiz sonuçları alamayınca teknik heyet değişikliğine gitmek zorunda kaldık. Giray Bulak hocamızla çıktığımız ilk maçta ortaya konulan mücadele ve elde edilen galibiyet üzerimizdeki ölü toprağını attı. Bu ay takım olarak geçeceğimiz 13. hafta öncesi aldığımız bu galibiyet puan kadar moral olarak da bize büyük katkı sağladı” dedi.

“Sezon başından bu yana hiçbir maça tam kadro çıkamadık”

İyi bir takıma sahip olduklarını ancak yaşadıkları sakatlıkların alınan skorlarda etkisi olduğuna inandığını ifade eden Mehmet Uz, “Sezon başından bu yana hiçbir maça tam kadro çıkamadık. Zaten dar bir kadroyla mücadele ediyoruz, buna bir de önemli oyuncuların sakatlıkları eklenince istediğimiz sonuçları bir türlü alamadık. Tuzlaspor maçında da 4’ü sakat, biri cezalı 5 önemli oyuncumuz kadroda yer almadı. Buna rağmen çok önemli bir galibiyet aldık. Artık üst üste puanlar toplayarak bulunduğumuz yerden bir an önce uzaklaşmamız gerekiyor. Elde edilen bu galibiyetten dolayı teknik heyetimizi, futbolcularımızı kutluyor, tribünlerde yerini alarak takımımızı yalnız bırakmayan taraftarlarımıza teşekkür ediyorum” dedi.

Bir yandan sportif başarılar elde etmek için ellerinden geleni yaptıklarını, bir yandan da şirketleşme konusunda çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Başkan Uz, “Artık eski sistemle bu kulübün yoluna devam etmesinin mümkün olmadığı ortadadır. Biz aylardır şirketleşme konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. 17 Kasım tarihinde yapacağımız olağanüstü genel kurulla şirketleşme yetkisini alarak, bu konudaki çalışmalarımızı hızlandırmak istiyoruz. Yapacağımız olağanüstü genel kurul, kulübümüz için bir dönüm noktası olacaktır. O yüzden tüm üyelerimizden genel kurula katılarak oy kullanmalarını ve bu konuda başlattığımız çalışmalara katkı sağlamasını istiyoruz. Sportif başarılar geldikçe, şirketleşme konusunda da önemli mesafeler kat edeceğiz. Biz bu yola inanarak çıktık. İnşallah hem mali hem idari hem de sportif olarak bu kulüp hak ettiği yere gelecektir” ifadelerini kullandı.

“Biz geleceğimizin alt yapımız olduğunu biliyoruz”

Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Perşembe günü karşılaşacakları Şanlıurfaspor maçında genç oyuncuların forma şansı bulacağını kaydeden Başkan Uz, “Bizim için lig daha önemli. Kupa maçları, maç eksiği bulunan ve genç oyuncularımız için bir şans. Şu anda A takımımızda genç oyuncularımız da zaman zaman şans buluyor. Biz geleceğimizin alt yapımız olduğunu biliyoruz. İnşallah bu gibi maçlarda kendilerine verilen şansı iyi değerlendirecekler. Kupada da tur atlamak istiyoruz ancak tüm planlarımız ligde başarılı olmak. Taraftarlarımızı kupa maçında da takımımıza destek vermeye davet ediyorum” şeklinde konuştu.