DENİZLİ (İHA) – Spor Toto 1. Lig ekiplerinden A. Denizlispor yönetimi, deplasmanda kaybettikleri Erzurumspor FK maçındaki hakem kararlarını, “Hakemleri vicdanları ile baş başa bırakmak isteriz ancak vicdan muhasebelerinin emeklerimizi geri getirmeyecek olması nedeniyle bunu da gereksiz görüyoruz” sözleriyle eleştirdi.

DENİZLİ (İHA) – Spor Toto 1. Lig ekiplerinden A. Denizlispor yönetimi, deplasmanda kaybettikleri Erzurumspor FK maçındaki hakem kararlarını, “Hakemleri vicdanları ile baş başa bırakmak isteriz ancak vicdan muhasebelerinin emeklerimizi geri getirmeyecek olması nedeniyle bunu da gereksiz görüyoruz” sözleriyle eleştirdi.

Spor Toto 1. Lig’in 7. haftasında deplasmanda Erzurumspor FK’ya 1-0 mağlup olan A. Denizlispor’da yönetim, mağlubiyetin ardından sert bir açıklama yayımladı. Yapılan açıklamada, “Ligin 7. haftasında oynadığımız Erzurumspor FK maçı, Türk futbolunun neden kaoslardan kurtulamadığının bir örneğine daha ev sahipliği yapmıştır. Daha maçın başlarında 3 futbolcumuzun içinde bulunduğu pozisyonda, son adam yorumu yapan ve oyuncumuza kırmızı kart göstererek takımımızı eksik bırakan VAR ve maçın hakemi kaderimizle oynamış, skora doğrudan etki etmiş ve emeklerimizi çalmıştır. 3 kişiyi bir kişi gibi görme maharetiyle taraflı tarafsız herkesi şaşkına çeviren o gözlerin, bu pozisyondan birkaç dakika sonra oyuncumuza vurulan dirseği görmekte aynı mahareti gösterememesine de niyetleri ortaya çıktığı için şaşırmadığımızı belirtmek isteriz. Hakemleri vicdanları ile baş başa bırakmak isteriz ancak vicdan muhasebelerinin emeklerimizi geri getirmeyecek olması nedeniyle bunu da gereksiz görüyoruz. Ligde alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren iki takımın kritik maçına bu atamayı yapanlar, gereğini yapmadıkları taktirde emeklerimizin çime gömülmesinden hakemler kadar sorumlu olacaktır. Maç kazanılır, kaybedilir. Ancak bu kazanma ve kaybetmeler, takımların değil maçı yönetenlerin kararı ile olacaksa, binlerce kilometre yol gidip, yüzbinlerce TL masraf yapmaya ne gerek var? Amaç, 56 yıllık kulübümüzü ilk defa erkenden bir alt lige göndermekse, bunu amaçlayanların hevesleri kursaklarında kalacaktır. Altaş Denizlispor Kulübü olarak; Erzurum’da kazanmamızı istemeyenleri unutmayacağımızı, eyyam kaybedene, adalet kazanana kadar mücadele edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız” ifadelerine yer verildi.