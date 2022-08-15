A. Denizlispor, karşılaşacakları Çaykur Rizespor maçı için hazırlıklarına başladı.

A. Denizlispor, karşılaşacakları Çaykur Rizespor maçı için hazırlıklarına başladı.

Spor Toto 1. Lig 2022 - 2023 sezonuna Eyüpspor ile giriş yapan Denizlispor, şimdi ise Çaykur Rizespor maçına odaklandı. Deplasmanda Eyüpspor ile karşılaşacak olan A. Denizlispor, maç öncesi hazırlıklarına başladı.

Teknik Direktör Mesut Bakkal nezaretinde Haluk Ulusoy Tesisleri’nde yapılan antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı. Pas çalışmalarıyla devam eden idman, taktiksel çalışmalarla sona erdi.