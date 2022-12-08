Elazığ’da yaşayan 97 yaşındaki Mesude Avcı, 67 yıldır tandır ekmeği pişiriyor. Pişirdiği ekmeklerden kazandığı parayla evini geçindiren ayrıca bu para ile umre vazifesini de yerine getiren Mesude nine, “Bu işi yapmak çok zor ateşle çarpışıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la benim işim çok zor, o da ateşle çarpışıyor" dedi.

Elazığ’da yaşayan 97 yaşındaki Mesude Avcı, 67 yıldır tandır ekmeği pişiriyor. Pişirdiği ekmeklerden kazandığı parayla evini geçindiren ayrıca bu para ile umre vazifesini de yerine getiren Mesude nine, “Bu işi yapmak çok zor ateşle çarpışıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la benim işim çok zor, o da ateşle çarpışıyor" dedi.

Merkeze bağlı Kavaktepe Köyü’nde yaşayan 4 çocuk 15 torun sahibi Mesude Avcı, 97 yaşına rağmen hala tandırda ekmek pişiriyor. 67 yıl önce ekmek pişirmeye başlayan Mesude nine, yıllardır ekmek satarak aile ekonomisine katkı sağladı. Mesude nine, bu süre zarfında biriktirdiği parasıyla en büyük isteği ve hayali olan umre vazifesini de yerine getirdi. Bir asra dayanan yaşına rağmen sabahın erken saatlerinde kalkıp ilk günkü gibi tandırın başına geçen Mesude Avcı, “Bu işi yapmak çok zor ateşle çarpışıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la benim işim çok zor, O da ateşle çarpışıyor dağda askerlerle bende burada çarpışıyorum” ifadelerini kullandı.

30 yaşında ekmek pişirmeye başladığını dile getiren Avcı, “ 67 yıldır devamlı bu ekmeği yapıyorum. Arkadaşlarla birlikte yapıyoruz. Onlar hamuru açıyor ben de tandırda pişiriyorum. İşim çok zor. Tandır ekmeği yapmak için bu gece yatmadım. Hamuru yoğurdum, suyunu kaynattım sonra gelip tandırı yaktım. Tandır ekmeğini herkes çok seviyor” şeklinde konuştu.

"Gece yaptığım hamuru iki defa öptüm"

Tandırdan kazandığı parayla umreye gittiğini belirten Avcı, “ Bu işi yapmak çok zor, ateşle çarpışıyorum. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la benim işim çok zor, o da ateşle çarpışıyor. Dağda askerlerle bende burada çarpışıyorum. Tandır ekmeği yapmayı çok seviyorum. Gece yaptığım hamuru iki defa öptüm. Çünkü tandırla hayatım geçti. Bu mübarek tandır ekmeği beni umreye götürdü” diye konuştu.