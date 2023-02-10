Sağ olarak enkaz altından çıkartılan Sezen Ayran, sağlık ekiplerine teslim edildi. Arama kurtarma ekipleri ise Sezen Ayran’ın inanılmaz kurtuluşu ile büyük mutluluk yaşadı.

Diyarbakır’da arama ve kurtarma ekipleri gıda ihtiyaçlarını enkaz başında gideriyor

Diyarbakır’da arama ve kurtarma ekipleri gıda ihtiyaçlarını enkaz başında gideriyor

Depremde büyük yıkımın yaşandığı illerde arama kurtarma ekiplerinin yoğun çalışması devam ederken inanılmaz kurtuluş haberi Hatay’a bağlı Antakya ilçesinden geldi. Ülger Paşa Mahallesi’nde meydana gelen depremde yıkılan bina enkazında arama kurtarma çalışması yapan Düzce Arama Kurtarma Ekibi (DAKE), Ankara, Bolu ve Yeniçağa İtfaiye Müdürlüğü ekipleriyle birlikte bina enkazından ses gelmesi üzerine zamanla yarışmaya başladı. Kısa süre içinde çalışmalarını artıran ekipler, depremden 96 saat sonra 32 yaşındaki Sezen Ayran’a ulaşarak hayat koridorundan çıkartmayı başardı.

HATAY(İHA) – Kahramanmaraş merkezli meydana gelen iki büyük depremin ardından Hatay’a bağlı Antakya’daki enkazlarda arama kurtarma çalışmalarını sürdüren ekipler, 96 saat sonra 32 yaşındaki kadını kurtardı.

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