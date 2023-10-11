Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır’da 95 yaşındaki Fuat Bozkurt, deprem sonrası bina sakinlerinin terk ettiği 8 katlı binada tek başına yaşıyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Diyarbakır’da 1’i boş 6 yapı yıkılırken, binlerce yapıda hasar tespit çalışması yapıldı. Merkez Bağlar ilçesi 5 Nisan Mahallesi 905. Sokak’ta bulunan 8 katlı Akba Apartmanı’na ise straforların çatladığı gerekçesiyle orta hasarlı raporu verildiği ileri sürüldü. Depremden sonra 8 katlı 24 daireli bina sakinleri binayı boşaltı. 95 yaşındaki Fuat Bozkurt, deprem anında dışarı çıkıp geri döndükten sonra bir daha binayı terk etmedi. Binada tek başına yaşayan Boskurt’un yanı sıra, 7 dükkan faaliyetlerini sürdürüyor.

Binada tek başına kalan Fuat Bozkurt, İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine binada kaldığını, yıkılma, eğilme hiçbir şey olmadığını söyledi. Bina sakinlerinin gittiğini belirten Bozkurt, “Ama pişman olmuşlar. 20 senedir buradayım. Depremden sonra gitmedim. Deprem olduğu zaman dışarıya çıktım, durduğu gibi geldim. Geldim sabah namazımı kıldım, o zamandan bu zamana kadar ayağımı dışarı atmadım. 95 yaşındayım. Korkmam yok, Allah’a hamdolsun” dedi.

Binada iş yeri bulunan esnaf Abdullah Ayan ise, Akba Apartmanı’nın 8 katlı olduğunu ve altında 7 dükkan olduğunu, bir de soğuk hava deposu olduğunu ifade etti. Ayan, binanın depremde hiçbir hasar görmediğini, alt tarafta soğuk hava deposu içinde kolonların üstüne straforların çatlamasıyla orta hasar verildiğini aktardı. Binada hiçbir sıkıntı olmadığını dile getiren Ayan, şöyle konuştu:

“Bütün binayı gezebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Dediler ki, kolon çatlamış. Kolonu kontrol ettik, çatlama yok. Diğer sakinler korkudan dolayı binayı terk ettiler. Biz esnaf duruyoruz. Bir de birinci katta Fuat dayı var, başka kimse durmuyor. 6 aydır sadece bir kişi duruyor. Hırsızlar binadaki su saatleridir, elektrik kablolarıdır hepsini çaldı. Burada oturanlar gelip kapılarını sökmeye çalışıyorlar eskiciye verip paraya çevirmek için. Bir iki kişinin yaptığı korku ile 24 daire var. Hepsi o korkuyla binayı terk etmiş durumda.”

“10 bin bidon peynirimizde şu an 35-36 milyon lira değerinde”

Şu an depoda yaklaşık 10 bin bidon peynir olduğunu belirten Ayan, “Bu bidonlarda bize emanet olarak bırakılmış. Sezon sonunda sahiplerine teslim edilmek üzere. Bu 10 bin bidon peynirimiz de şu an 35-36 milyon lira para değerinde. Biz bunu koruyoruz. Bunun için de burada bekliyoruz. Binamızda hasar olduğunu bilseydik bu peynirlerin korumasını da yapmazdık. Bu iş yerinin görevini de yapmazdık. İş yerimizi terk ederdik” şeklinde konuştu.