Kastamonu’da 95 kilometrelik ‘Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü’ 3’üncü gününde devam etti.

Kurtuluş Savaşı’nda İstanbul’dan İnebolu’ya teknelerle taşınan cephanenin İstiklal Yolu üzerinden kağnı arabalarıyla Ankara’ya taşındığı İstiklal Yolu’nda, 9 Haziran İnebolu Şeref ve Kahramanlık Günü etkinlikleri çerçevesinde gerçekleştirilen ‘Atatürk ve İstiklal Yolu Yürüyüşü’ devam ediyor. Milli mücadelenin kazanılmasında büyük rol oynayan tarihi yolda gerçekleştirilen yürüyüş, 3’üncü gününde Küre ile Seydiler ilçesi arasındaki etapta gerçekleştirildi. Sabahın erken saatlerinde başlayan yürüyüşe Kastamonu Valisi Avni Çakır, kent protokolü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Seydiler ilçesinde karşılanan yürüyüşçüler, bu gece Seydiler ilçesinde bulunan kamp alanında mola verecek.

Yarın sabah yeniden devam edecek yürüyüş, Kastamonu il merkezinde sonlanacak.