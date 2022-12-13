Sinop Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından 941 kadına Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) tanıtıldı.

Sinop Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından 941 kadına Kadın Acil Destek Uygulaması (KADES) tanıtıldı.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından yapılan bilgilendirme ve bilinçlendirme faaliyetleri kapsamında yapılan tanıtıma kadın kursiyerler ile çevredeki vatandaşlar katıldı. KADES uygulaması kullanılarak, şiddete maruz kalındığında veya tanıklık edildiğinde izlenecek yol ve irtibat numaraları hakkında bilgiler verildi.

Son zamanlarda sık sık gündeme gelen “iletişim yoluyla dolandırıcılık” konularında da broşür dağıtılarak yüz yüze bilgilendirmeler yapıldı.