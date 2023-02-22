Adana polisi yaptığı operasyonda, 941 bin 892 kaçak sigara ve 85 kaçak cep telefonu ele geçirdi.

Adana polisi yaptığı operasyonda, 941 bin 892 kaçak sigara ve 85 kaçak cep telefonu ele geçirdi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, kente kaçak ürün sokulduğu bilgisini alarak operasyon başlattı. İki ayrı adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda, gümrük kaçağı 941 bin 892 paket sigara ve 85 cep telefonu bulundu.

Polis ekipleri, 3 şüpheliyi gözaltına aldı.