Kartepe Belediyesi’nin ödüllü projelerinden biri olan Alo Evlat Sağlık Kulübü, 94 yaşındaki yalnız yaşayan Sebile Altınkaya’yı talebi üzerine hastaneye götürdü.

Kartepe Emekevler Mahallesi’nde tek başına yaşayan Sebile Altınkaya, kendini kötü hissettiğini belirterek, Kartepe Belediyesi’nin ödüllü projelerinden Alo Evlat Sağlık Kulübü ekiplerine durumunu aktardı. Alo Evlat ekipleri, hızla harekete geçerek Sebile Altınkaya’yı acil servise ulaştırdı ve gerekli muayene ile tetkiklerin yapılmasını sağladı. Ekipler, gece boyunca, Sebile Nine’nin yanında durarak destek oldu. Tedavisi tamamlandıktan sonra Sebile Altınkaya, Alo Evlat Sağlık Kulübü ekipleri tarafından güvenle evine bırakıldı.

İki evladını kaybeden Sebile Altınkaya, birkaç yıl önce hayat arkadaşını da yitirdi. Alo Evlat Sağlık Kulübü’nün sunduğu ev temizliği, sıcak yemek, kişisel bakım ve sosyal aktiviteler gibi çeşitli hizmetlerden yararlanan Altınkaya, hayatına huzur ve mutluluk içinde devam ediyor.