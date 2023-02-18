Burdur’un Bucak ilçesinde yaşayan 94 yaşındaki Gülsüm Işık, 6 yıl önce ölen kardeşinden kendisine kalan 45 bin TL’yi deprem yardımı olarak AFAD’a bağışladı.

Burdur’un Bucak ilçesinde yaşayan 94 yaşındaki Gülsüm Işık, 6 yıl önce ölen kardeşinden kendisine kalan 45 bin TL’yi deprem yardımı olarak AFAD’a bağışladı.

Kahramanmaraşlı merkezli iki büyük deprem, 11 ilde yıkım ve can kayıplarına neden oldu. Depremlerin ardından bölgeye yardım seferberliği başladı. Tüm Türkiye elinden gelen yardımları deprem bölgesine göndermeye başladı. Depremzedelere yazılan notlar, çocukların kumbaralarını göndermesi duygusal anların yaşanmasına neden oldu. Bir duygulandıran davranış da Burdur’un Bucak ilçesinde yaşayan 94 yaşındaki Gülsüm Işık’tan geldi. Işık, 6 yıl önce vefat eden kardeşinden kendine kalan 45 bin TL’yi depremzedelere ulaştırılmak üzere AFAD’a bağışladı.

"Ciğerim acıdı"

Depremlerle ciğerinin yandığını belirten Gülsüm Işık, "Bize tarladan kalan miras parasıyla yemek verecektim, deprem olunca ciğerim acıdı. Bu parayı oraya bağışlamak istedim. Çocuklarım geldi, bu bağışın olabileceğini söylediler" dedi.

"Dayıma yemek verecektik"

Gülsüm Işık’ın oğlu Erdal Işık ise, "Dayım Hüseyin Işıldak, rahmetli oldu ve çocuğu yoktu. Satılan bir araziden anneme para düştü. Anneme düşen parayı altına yatırmıştık. Annem deprem nedeniyle çok duygulandığını söyledi. Annem, dayım için hayır yemeği verecekti. Ama deprem felaketi yaşanınca depremzedelere yardım olarak vermek istedik. Kardeşlerimin de gönlünü alarak, 45 Bin TL’yi AFAD’a yatırdım. Makbuzu da getirip anneme teslim ettim" ifadelerini kullandı.