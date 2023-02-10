Gaziantep’te herkesin umudunu kestiği anda, verdiği sesle kurtarma ekiplerini harekete geçiren 17 yaşındaki genç 94 saat sonra enkazdan yürüyerek çıkıp yakınları enkaz altında olanlara umut oldu. Enkazdan gelen sesi duyan ekiplerin irtibata geçtiği kişinin isminin Adnan olduğunu söylemesi üzerine günlerdir enkaz yanında nöbet tutan baba, dua edip yolun ortasında secdeye kapandı. Genç adamı kurtaran AFAD görevlisi, sohbet sırasında Adnan’ın 5 gün boyunca 5 vakit namazını kıldığını söylediği anlattı.

Gaziantep’te herkesin umudunu kestiği anda, verdiği sesle kurtarma ekiplerini harekete geçiren 17 yaşındaki genç 94 saat sonra enkazdan yürüyerek çıkıp yakınları enkaz altında olanlara umut oldu. Enkazdan gelen sesi duyan ekiplerin irtibata geçtiği kişinin isminin Adnan olduğunu söylemesi üzerine günlerdir enkaz yanında nöbet tutan baba, dua edip yolun ortasında secdeye kapandı. Genç adamı kurtaran AFAD görevlisi, sohbet sırasında Adnan’ın 5 gün boyunca 5 vakit namazını kıldığını söylediği anlattı.

6 Şubat tarihinde gece saat 04.17’de meydana gelen ve 10 ili etkileyip yaklaşık 17 bin kişinin ölümüne sebep olan 7.8 büyüklüğündeki depremde enkaz altında kalanlardan iyi haberler gelmeye devam ediyor. Gaziantep’in Şehitkamil ilçesindeki 5 katlı Gölgeler Apartmanı’nın yıkılmasının ardından enkaz altında kalanlardan biri olan 17 yaşındaki Adnan Muhammet Korkut 94 saat sonra enkazdan sağ olarak yürüyerek çıkartıldı. 5 gün boyunca bodrum katta bir alanda bir masanın bulunduğu bölümde bulunan Adnan Muhammed Korkut, 5 gün boyunca burada kurtarılmayı bekledi. Enkazdaki kurtarma çalışmalarını bulunduğu yerden takip eden, hatta kepçe girdiğinde odanın izinde yer değiştirip kendini korumaya çalışan Adnan Muhammed Korkut, sesini 94 saat sonra duyurdu. AFAD ekipleri duyduğu ses üzerine dinleme yapıp isminin Adnan olduğunu öğrendikleri genci kurtarmak için insan üstü bir çaba harcadılar. Oğlunun ses verdiğini öğrenen ve günlerdir enkazın başından ayrılmayan baba Mehmet Korkut ise bu müjdeli haberi alınca enkazın önünde secdeye kapanıp dua etti.

Yaklaşık yarım saatlik bir çalışmanın ardından yeri tespit edilen Adnan, içeri uzatılan kıyafeti alıp enkazdan adeta yürüyerek çıktı. AFAD, polis, sağlık ekipleri ve enkaz başında bekleyen vatandaşların "Adnan" tezahüratları altında enkazdan çıkan genç, ambulansa alındı. Anne Pakize, baba Mehmet Korkut ve erkek kardeşiyle gözyaşları arasında sedyede buluşan Adnan, "İyiyim, kendi tuvaletimi yapıp içerek hayatta kaldım. Hayatta durabildim Rabbimin sayesinde. Sadece sizin gelmenizi bekledim, tek başıma, siz de geldiniz Allah’a çok şükür. Aşağı da köpeğim de vardı, sesi geliyordu" dedi.

Ambulansa alınan Adnan, alkışlar ve tekbir sesleri arasında hastaneye kaldırıldı.