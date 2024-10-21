Altıeylül Belediyesi, Muhtarlar Günü dolayısıyla 94 mahalle muhtarına yönelik anlamlı bir kahvaltı programı düzenledi.

Etkinlikte bir araya gelen muhtarlar, mahallelerinde verdikleri hizmetlerle ilgili görüş alışverişinde bulunurken, Belediye Başkanı Hakan Şehirli de onların taleplerini ve önerilerini dinleme fırsatı buldu.

Başkanı Şehirli, konuşmasında şu ifadelere yer verdi: "Altıeylül bölgemizde 81 kırsal ve 13 kentsel mahalle muhtarımız var. Hepsiyle birlikte bugün bir kahvaltı düzenledik ve bütün muhtarlarımızın bu özel günlerini kutladık. Kendileriyle hasbihal ettik, birlikte olduk. Altıeylül, muhtarlarımızla her zaman birlikte olduğumuz, konuştuğumuz, sohbet ettiğimiz bir aile havasında yönettiğimiz bir kenttir. Bundan sonra da aynı şekilde devam edecektir. Ben tekrar tüm muhtarlarımızın Muhtarlar Günü’nü kutluyorum."

Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı ise, muhtarların önemine vurgu yaparak şu sözleri söyledi: "Muhtarlık, doğrudan demokrasinin uygulandığı tek seçimdir bu ülkede, çünkü muhtarlar bireysel olarak seçime girip seçim kazanıyorlar. Bu nedenle yurttaşlarla devlet arasındaki ilişkiyi kuran önemli kişilerdir. Sorunlarını biliyoruz ve çözmek için gayret ediyoruz. Özellikle kırsal mahalle muhtarlarının yeniden köy muhtarlığı olması için çabamız devam edecek. İnşallah Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı ile bunların hepsini çözüme kavuşturacağız. Bu güzel günde, böylesine yoğun bir kalabalıkta muhtarlarla birlikte olmak bizler için çok gurur ve onur verici."

2. Gündoğan Mahallesi Muhtarı Nihat Emer ise duygularını şu sözlerle dile getirdi: "Bu anlamlı günde bizleri yalnız bırakmayan Hakan Şehirli Başkanımıza çok teşekkür ediyorum. Muhtarlarımızı bir araya getirerek bizlere onur etti. Tekrardan tüm muhtarlar adına kendisine teşekkür ediyorum."

Bahçelievler Mahallesi Muhtarı Dilek Ünal da şunları ekledi: "Altıeylül Belediyesi’ne, bizler için bugüne özel kahvaltı programı düzenlediği ve bu jesti için çok teşekkür ederiz. Muhtarlar, hem devleti hem de halkı temsil ettiği için bizler arada bir köprüyüz. Altı aylık süre içerisinde de çok güzel bir yapılanma içerisindeyiz. İnşallah bundan sonraki işlerimizde de en güzel şekilde temsil etmeye çalışacağız."

Plevne Mahallesi Muhtarı Neslihan Atlı ise Başkan Hakan Şehirli’ye teşekkürlerini şu sözlerle iletti: "Değerli Başkanımızın misafirperverliği için çok teşekkür ediyoruz. Muhtarlar, demokrasinin temel taşıdır, herkesin dediği gibi. Biz, belediye ile halk arasında bir köprü görevindeyiz ve belediyemize destek sağlıyoruz. Şu anda çok güzel bir uyum içerisinde çalışıyoruz ve belediyemizden gayet memnunuz. Her şey için Hakan Başkanımıza ve ekibine teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar, var olsunlar."

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sevinç Baykan Özden, Altıeylül Belediyesi Başkan Yardımcıları, Cumhuriyet Halk Partisi Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, Cumhuriyet Halk Partisi Altıeylül İlçe Başkanı Sinan Ayhan, Meclis Üyeleri ve Birim Müdürlerinin katılımıyla süren bu program samimi bir atmosferde gerçekleşti, hep birlikte Muhtarların Muhtarlar gününü kutlarken muhtarlarımız da kendilerini unutmayıp böyle özel bir günde onları bir araya getiren Altıeylül Belediyesi’ne ve Başkan Hakan Şehirli’ye teşekkür etti.