Samsun’da 94 kişinin gözaltına alındığı ’Kökünü Kurutma Operasyonu’nda 12 kişi adliyeye sevk edildi.

Samsun’da 94 kişinin gözaltına alındığı ’Kökünü Kurutma Operasyonu’nda 12 kişi adliyeye sevk edildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından 4 gün önce Adana ve Samsun’da sokak satıcılarına yönelik "Kökünü Kurutma Operasyonu" düzenlendi. Samsun’da Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bu sabah 05.30’da 162 ekip, 6’sı özel harekat polisi olmak üzere 557 personel, 2 İHA ve 5 narkotik dedektör köpeğinin katılımı ile merkez ve ilçelerde 64 adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi. Operasyonda 94 kişi gözaltına alındı. Gözaltındaki şüphelilerden 12’si polisteki sorgularının ardından bugün "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan Samsun Adliyesine sevk edildi.

Ele geçen malzemeler: Tabancalardan biri oyuncak araba içine gizlenmiş

Yaklaşık 7 aydır sürdürülen çalışmalarda ve operasyon esnasında yapılan eş zamanlı aramalarda 2 bin 649,04 gram metamfetamin maddesi, 573,9 gram bonzai (sentetik kannabinoid) maddesi, 840,45 gram esrar maddesi, 601 adet extacy hap, 34 bin 966 adet sentetik ecza, 39,2 gram kokain maddesi, 16 kök kenevir bitkisi, 12 adet hassas terazi, 61 adet uyuşturucu madde kullanımına yarar aparat, 3 adet esrarlı sigara, 21 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet pompalı tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 83 adet tabanca fişeği ve tüfek kartuşu ele geçirildi. Tabancalardan birinin oyuncak araba içine gizlenmiş olması dikkat çekti.