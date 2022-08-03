Hayatını kaybeden Kore Gazisi Osman Akkaya için Fatih TOKİ camiinde tören düzenlendi. Törene, aile yakınlarının yanı sıra Vali Yardımcısı Muhammed Akın, İl Jandarma Komutanı Garip Gümüş, İl Emniyet Müdürü Kadir Yırtar, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, Gaziler Derneği Başkanı Sabahattin Çorbacı ile vatandaşlar katıldı.

Karabük’te 92 yaşında vefat eden Kore Gazisi Osman Akkaya askeri tören ile son yolculuğuna uğurlandı.

Copyright © 2022. Her hakkı saklıdır.