Samsun’da hastalanınca hastaneye getirilip tedavisi tamamlanınca ortada kalan 91 yaşındaki dedeye hastane jandarması ve polisi sahip çıktı.

Samsun’da hastalanınca hastaneye getirilip tedavisi tamamlanınca ortada kalan 91 yaşındaki dedeye hastane jandarması ve polisi sahip çıktı.

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde ikamet eden 91 yaşındaki Y.B. rahatsızlanınca hayırsever bir vatandaş tarafından Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürüldü. Hastanede tedavisi tamamlanınca evine gidemeyen Y.B. ortada kaldı. Hastanede görevli jandarma uzman çavuş Ali Odabaş ve polis memuru Salih İnce yaşlı adama sahip çıkıp şefkat gösterdiler. Yiyecek verip karnını doyuran jandarma ve polis tekerlekli sandalyede oturmaktan belinin ağrıdığını söyleyen Y.B.’yi sedyeye yatırıp rahat etmesini sağlayarak telefonla yakınlarına ulaşıp bilgi vererek evine götürülmesi için girişimde bulundular.