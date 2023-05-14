Adana’nın Kozan ilçesinde yaşayan 91 yaşındaki Ayşe Küçüközen’e oğlu İsmail Küçüközen bebek gibi bakıyor.

Ağlıboğaz Mahallesi’nde yaşayan 66 yaşındaki İsmail Küçüközen’in annesi 91 yaşındaki Ayşe Küçüközen’i Anneler Günü’nde mahalle sakinleri ziyaret etti. Mahallesinin en yaşlısı olan annesi Anneler Günü’nde mahalle sakinleri ve çevreleri tarafından yalnız bırakılmadığı için duygu dolu bir gün yaşadığını aktaran Küçüközen, 2008 yılında vefat eden babasının ardından annesini bir an olsun yalnız bırakmadığını belirterek, “Evimizin genelkurmay başkanı olarak hepimizin saygısı ve sevgisi sonsuzdur” dedi.

7 çocuk annesi olan, 4‘ü vefat eden ve ortanca oğlu tarafından bakılan 10 torun sahibi Ayşe Küçüközen, bu Anneler Günü’nde önce seçim için oy kullanmaya gittiğini, ardından ziyaretçilerini kabul ederek vatanın birlik ve bütünlüğü için dua ettiğini söyledi. Küçüközen Anneler Günü’nün çok güzel geçtiğini kaydederek, “Oğlum, çocuklarım, torunlarım, komşularım hiç yalnız bırakmıyorlar. Günlerimi namaz kılıp dua ederek geçiriyorum. Ülkem için dua ediyorum. Ölümü beklerken vatan için dua ediyorum” dedi.

İsmail Küçüközen ise, “Annem 1932 doğumlu. Rahmetli babam 1039 doğumlu idi ve 2008 yılında rahmetli oldu ve annemi bana emanet etti. Evimizin genelkurmay başkanı deriz. Bizi seven, tanıyanlar selam gönderirken bunu söyler, ellerinden öperler. Sağ kalan 3 kardeşiz. 10 torunu var, 9 kız, bir erkek torunu var. Torunları gelir, komşular gelir hiç yalnız bırakmazlar. Annemin hayır duasını almak için çevreden de gelen çok olur. Anneler Günü’nde yalnız bırakmıyorlar, biz de duygu dolu anlar yaşıyoruz” diye konuştu.

Küçüközen’i ziyarete gelen Neslihan Şener ise anne olma duygusunun çok anlamlı olduğunu kaydederek, duygu dolu bir Anneler Günü yaşadıklarını kaydetti.