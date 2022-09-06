Cenazeye Yalvaç Kaymakamı Haluk Şimşek, Eğirdir Dağ Komando Okulu Eğitim Merkezi Komutanı Tümgeneral Emre Tayanç, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Resul Kaya, Ticaret Odası Başkanı Yalçın Kurucu ve vatandaşlar katıldı.

Kore savaşında görev alan 91 yaşındaki evli ve 4 çocuk babası Gazi Mehmet Çiçekli hayatını kaybetti. Ankara’da hayatını kaybeden Çiçekli için Isparta’nın Yalvaç ilçesinde askeri tören düzenlendi. Çiçekli ikindi namazına müteakiben Yalvaç Devlet Han Camisinde kılınan cenaze namazının ardından Yalvaç Kaş Mahalle mezarlığına defnedildi.

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