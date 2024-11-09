Afyonkarahisar Tınaztepe Erkek Öğrenci Yurdu’nda düzenlenen 90’lar Nostalji Oyunları Turnuvası’nın final müsabakaları tamamlandı.

Dört hafta süren ve öğrencilere geçmişe yolculuk yaptıran bu turnuva, son maçlarla birlikte eğlenceli bir rekabet ortamına sahne oldu. Öğrenciler, vizeler öncesinde moral depolayarak unutulmaz bir etkinlik yaşadı.

Turnuva boyunca katılımcılar, eski nesil video oyunlarının büyüleyici dünyasında yarıştı. 90’lı yılların en popüler oyunlarından oluşan turnuva, öğrencilere bir yandan eskiyi yaşatırken diğer yandan yeni arkadaşlıkların kurulmasına zemin hazırladı. Bu nostaljik etkinlik sayesinde öğrenciler, hem eğlenerek stres attı hem de farklı bir deneyim kazandı. Final gününde ise heyecan doruktaydı. Şampiyonluğun son ana kadar belli olmadığı müsabakalarda, öğrenciler ellerinden gelenin en iyisini yaparak zafer için mücadele etti.

Turnuva finalinde dereceye giren öğrencilere ödülleri, Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü İsmail Hakkı Kasapoğlu tarafından takdim edildi.