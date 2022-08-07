Silvan merkez Kale Mahallesi’nde yaşayan alzaymır hastası 90 yaşındaki Zeki Tekin, iki gün önce evden çıktıktan sonra haber alınamadı. Ailesi durumu güvenlik güçlerine bildirdi. İhbar üzerine ekipler arama çalışması başlattı. Tekin, sabah saatlerinde saman işçileri tarafından Silvan’dan yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta bulundu. 112 Sağlık Ekiplerince alınan Tekin, Silvan Devlet Hastanesinde kontrol amaçlı tedavi altına alındığı belirtildi.

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Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde kaybolan alzaymır hastası 90 yaşındaki Zeki Tekin, iki gün sonra bulundu.

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