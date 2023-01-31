İlçenin Atlıhan Mahallesi’ne bağlı Alakaynak mezrasında yaşayan 90 yaşındaki Züleyha Yeter isimli kadının rahatsızlanması üzerine yakınları tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi’nden yardım istenildi. Çağrı üzerine hemen harekete geçen 112 sağlık ekipleri, yol şartlarından dolayı ilerleyemeyince devreye UMKE ekibi girdi. Zorlu bir çalışmadan sonra mezraya ulaşan UMKE ekibi, hastanın ilk müdahalesini yaptıktan sonra güvenli alanda bekleyen ambulansa teslim ulaştırdı. Genel durum bozukluğu şikayetiyle Çatak Devlet Hastanesine kaldırılan yaşlı kadın, tedavi altına alındı.

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