Ortaca Atatürk Mahallesinde yalnız yaşayan ve 90 yaşına giren Muhibe Aslan’a Ortaca Kaymakamı Meral Uçar ve Belediye Başkanı Alim Uzundemir sürpriz doğum günü ziyareti gerçekleşirdi.

Kaymakam Uçar ve Belediye Başkanı Uzundemir, iftar saatinde ziyaret ettikleri 90 yaşındaki Muhibe Aslan ile önce iftarlarını atılar. İftarın ardından Muhibe Aslan ile uzun süre sohbet eden Kaymakam Meral Uçar ve Belediye Başkanı Alim Uzundemir, 90 yaşına giren Muhibe teyzeye sürpriz yaparak yeni yaşını kutladılar.

Muhibe Aslan, ziyaretlerinden dolayı Kaymakamız Meral Uçar’a ve Belediye Başkanı Alim Uzundemir’e teşekkür etti.