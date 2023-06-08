Muğla Tarım ve Orman Müdürlüğüne ait Milas ilçesindeki 103 dönüm arazide Yem Bitkisi Yetiştiriciliği projesi çerçevesinde yetiştirilen tritikale ve lenox karışık yeşil ot hasadı yapıldı. Verimin iyi olduğu tarladan yaklaşık 45 tona yakın ürün elde edildi. 2 bin saman balyası yapılarak bunun tamamı ‘Kadın Dayanışması ile Koyun Yetiştiriciliği’ projesi çerçevesinde Milas ilçesinde destek alan 90 kadın üreticiye ve yangından etkilenen mahalle muhtarlıklarına dağıtıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak yaptığı konuşmada, “20 yıldır hazinede olan arazimizi tekrar İl Müdürlüğüne kazandırarak burada üreticilerimiz için yem bitkisi yetiştirdik. 103 dekar alanda yetiştirilen tritikale ve lenox karışımı 2 bin ot balyasını il Müdürlüğümüz tarafından yürütülen ‘Kadın Dayanışması ile Koyun Yetiştiriciliği’ projesi çerçevesinde Milas ilçesinde destek alan 90 kadın üreticimize ve yangından zarar gören mahallelerimize dağıtıyoruz. Bu yıl verim bahar yağmurlarıyla güzel oldu. Yaklaşık 45 tona yakın ürün elde ettik ve tamamını sizlere dağıtıyoruz. Biz destek vermeye devam edeceğiz, sizler üretmeye. Çünkü üretmek dışında başka şansımız yok” dedi.

Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke de konuşmasında, “Milas ilçesi her anlamıyla farklı ve özel bir ilçe. Tarımsal potansiyeli yüksek ve her türlü üretimin yapıldığı bir ilçe. Bu anlamda şanslıyız. Bu güzel çalışmadan dolayı İl ev İlçe Tarım v Orman Müdürlüğünü kutluyorum. Dağıtılan bu saman balyalarının berekete dönüşmesini diliyorum” diye konuştu.

Öte yandan kadın üreticiler hem Kadın Dayanışması ile Koyun Yetiştiriciliği projesinden hem de verilen yem desteğinden memnuniyetlerini dile getirdiler. Törene, Milas Kaymakamı Mustafa Ünver Böke, Muğla Tarım ve Orman İl Müdürü Barış Saylak, Milas İlçe Müdürü Ali Parlu, TARİŞ Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Gül, Milas Ziraat Odası Başkanı Kahraman Akar, muhtarlar ve üreticiler katılım sağladı.