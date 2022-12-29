Giresun’da kırmızı ışıkta geçen ambulansın çarpmasının ardından konuşma kabiliyetini kaybeden, kafatasının bir bölümü alınan ve 9 yıldır yatağa mahkum şekilde yaşayan gencin annesi, oğlunun sağlıklı günlerine yeniden kavuşması için yardım bekliyor.

Giresun’da kırmızı ışıkta geçen ambulansın çarpmasının ardından konuşma kabiliyetini kaybeden, kafatasının bir bölümü alınan ve 9 yıldır yatağa mahkum şekilde yaşayan gencin annesi, oğlunun sağlıklı günlerine yeniden kavuşması için yardım bekliyor.

Osmaniye’nin Kadirli ilçesinde yaşayan Mert Koçak, Giresun Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakultesini kazandı. Burada 4 yıllık üniversite eğitimini tamamlayan Mert, mezun olur olmaz Giresun’da özel bir firmada işe başladı. İşe başladıktan 2 ay sonra 27 Eylül 2013 günü işten çıkıp evine doğru giderken, Ali Ö. idaresindeki ambulans, içerisinde acil hasta olmamasına rağmen, kırmızı ışıkta geçerek, 150 km süratle ,Mert Koçak’ın içinde bulunduğu otomobile çarptı. Kaza sonrası ağır yaralanan Mert Koçak, Giresun Prof. Dr. İlhan Özdemir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaklaşık 2 ay Giresun’da hastanede komada kalan Mert, daha sonra Adana Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesine getirildi. Burada da 6 ay tedavisi süren Mert, konuşma kabiliyetini kaybetmiş, kafatasının bir bölümü alınmış ve vücudunda hiç bir uzvu işlev görmeyecek halde yatağa mahkum biri olarak uyandı. 9 yıldır konuşamayan, hareket edemeyen ,yatağa mahkum şekilde hayatını sürdüren Mert Koçak’ın annesi Asuman Koçak oğluna bebek gibi bakıyor. Mert’in şu anki sağlık durumundan daha iyi bir noktaya gelebilmesi için kök hücre tedavisi gerektiğini belirten Asuman Koçak, bu tedavinin yurt dışında ve İstanbul’da özel bir hastanede yapıldığını yaklaşık 400 bin TL tedavi masrafı çıktığını ancak maddi durumunun elverişsiz olması sebebiyle Mert’i tedavi ettiremediğini belirterek Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’dan yardım istiyor.

"Artık çocuğumun bakımına yetişemiyorum" diyen Asuman Koçak, "Mert 2013 yılında 112 ambulansının kırmızı ışık ihlali yaparak çarpıp kaza yapması sonucu yatağa mahkum kaldı. 9 yıldır hiç bir uzvunu kullanamıyor. Mert’in durumunu fizik tedavi ile çözemiyorum. Sayın Bakanım Fahrettin Koca’dan yardımlarını bekliyorum. 9 yıldır Mert’in eli de benim ayağı da benim yemesi içmesi her şeyi ile ben ilgileniyorum. Bir anne olarak benim buna gücüm yetmez oldu. İstanbul’da özel hastanede kök hücre tedavisi için 20 Bin Euro tedavi masrafı istediler benimde bunu karşılayacak durumum yok. Mert için aldığım engelli maaşı ile geçiniyorum. Mert gencecik üniversite mezunu bir çocuktu. 2013 Haziran’da okulundan mezun oldu. Temmuz’da hemen işe başladı. Eylül ayında da bu kaza oldu. 9 yıldır yatağa mahkum. Bir anne olarak sesimi duyurmak istiyorum. Ambulans içinde acil hasta olmamasına rağmen kırmızı ışığı ihlal ederek 150 km süratle benim çocuğuma çarpıyor. Bir gencin hayatı karardı. Bir anne olarak ben bize bir yardım eli uzanmasını istiyorum" şeklinde konuştu.