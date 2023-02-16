Kütahya’nın Simav ilçesinde 9 yaşındaki Eyüp Ensar Erkan, kumbarasında biriktirdiği 600 TL harçlığı depremzedelere bağışladı.

Kütahya’nın Simav ilçesinde 9 yaşındaki Eyüp Ensar Erkan, kumbarasında biriktirdiği 600 TL harçlığı depremzedelere bağışladı.

Ziya Erkan öğretmen ve eşi Kur’an Kursu Öğreticisi Hatice Erkan’ın oğulları 3. Sınıf öğrencisi, 9 yaşındaki Eyüp Ensar kumbarasında biriktirdiği harçlıklarını depremzedelere gönderdi.

İlçe Müftülüğüne, anne ve babası ile gelen küçük Eyüp Ensar, topraktan yapılmış testi şeklindeki kumbarasını İlçe Müftüsü Hasan Serçe ile birlikte kırıp, içinden çıkan yaklaşık 600 TL’yi deprem bölgesine ulaştırılmak üzere İlçe Müftüsüne teslim etti.

Yaklaşık iki yıl önce Gaziantep’ten kendisine hediye olarak alınan testi kumbarada harçlıklarını biriktiren Eyüp Ensar, "Gaziantep’ten alınan hediye kumbaramın içini doldurup tekrar Gaziantep’e gönderiyorum. Allah deprem bölgesindeki kardeşlerimize yardım etsin. Bir daha bize böyle acılar göstermesin" dedi.

İlçe Müftüsü Hasan Serçe, örnek davranışından dolayı Eyüp Ensar’a teşekkür etti.