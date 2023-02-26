Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından televizyondan izlediği haberlerden etkilenen 9 yaşındaki Enis Kaan Turhan, evde ürettiği sabunları sokakta kurduğu tezgahta satarak, ücretini depremzedelere gönderiyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından televizyondan izlediği haberlerden etkilenen 9 yaşındaki Enis Kaan Turhan, evde ürettiği sabunları sokakta kurduğu tezgahta satarak, ücretini depremzedelere gönderiyor.

11 ili etkileyen depremlerin ardından soğuk havanın etkili olduğu bölgedeki depremzedelere yardımlar devam ediyor. Kastamonu’nun Cide ilçesinde yaşayan 9 yaşındaki Enis Kaan Turhan da televizyonda izlediği haberlerden etkilenerek, depremzedelere yardım için evde ürettiği sabunları sokakta açtığı tezgahta satışa sundu. Sattığı sabunlardan elde ettiği parayı bağış kutusunda toplayan Enis Kaan, bu parayı depremzedelere gönderiyor. Vatandaşlar ise Enis Kaan’ı duyarlılığından ötürü tebrik ediyor.

“Deprem haberlerini görünce afetzedeler için bir katkıda bulunmak istedik”

Cide Atatürk İlkokulu’nda okuyan 9 yaşındaki Enis Kaan Turhan, “Deprem haberini duyunca ben de bir katkıda bulunmak istedim. Ben de burada sabun yapıyordum, bolca sabun yapıp gelirlerimi depremzedeler için bağış yapmak istedim. Enkaz altındaki insanları görünce çok etkilendim. Ailem bana bu konuda destek oldu. Satışlarım çok iyi gidiyor, okuldaki arkadaşlarım da bana destek oldu. Benim gibi düşünenler de ellerinden geleni yapsınlar” dedi.

Sokakta tezgahta satılan sabunlardan alan vatandaş ise, “Böyle küçük yaşta bir çocuğun bu kadar güzel ve ince düşünmesi çok güzel bir şey. Biz de elimizden geldiğince destek olmaya çalışıyoruz. Çok tebrik ediyorum, bütün çocuklara örnek olsun” diye konuştu.