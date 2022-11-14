İstanbul’da İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırıda, İstanbul’a kız istemek için giden Yusuf Meydan (34) ve 9 yaşındaki kızı Ecrin Meydan da hayatını kaybetti. Baba ile kızı Adana’da düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

İstanbul’da İstiklal Caddesi’ndeki bombalı saldırıda, İstanbul’a kız istemek için giden Yusuf Meydan (34) ve 9 yaşındaki kızı Ecrin Meydan da hayatını kaybetti. Baba ile kızı Adana’da düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görevli Yusuf Meydan, ailesiyle birlikte kız istemek için İstanbul’a gitti. Hafta sonu olduğu için Yusuf Meydan ailesiyle birlikte İstiklal Caddesi’nde geziye çıktı. Yusuf Meydan, kızı Ecrin ile İstiklal Caddesi’nde gezdiği sırada hain bombalı saldırıda hayatını kaybetti.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yüreğimiz, İstanbul’daki hain saldırıdan gelen acı haberle yandı. Çalışma arkadaşımız Yusuf Meydan ve kızı Ecrin’i kaybettik. Ailesinin, yakınlarının ve çalışma arkadaşlarımızın başı sağ olsun" ifadelerine yer verdi.

Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Nevzat Özer ise sosyal medya hesabından, "Adana Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünde görev yapan, değerli personelim, çalışma arkadaşım Yusuf Meydan ve kızı Ecrin’i İstanbul’daki hain terör saldırısında kaybetmenin derin acısını yaşamaktayız. Çok üzgünüm çok" dedi.